С 5 сентября в России введут новый формат классных часов, они называются «Разговоры о важном»

Они будут в том числе посвящены ценностям российского обществаНовый формат классных часов появится в российских школах с 5 сентября 2022 года.
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