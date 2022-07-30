Daily Storm

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С 5 сентября в России введут новый формат классных часов, они называются «Разговоры о важном»

С 5 сентября в России введут новый формат классных часов, они называются «Разговоры о важном»

Они будут в том числе посвящены ценностям российского обществаНовый формат классных часов появится в российских школах с 5 сентября 2022 года.

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