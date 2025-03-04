Царьград Фото: globallookpress.com Падение режима Зеленского неизбежно. Ограбивший как минимум несколько будущих поколений соотечественников и сделавший всё для исчезновения Украины как самостоятельного государства "посредственный комик", как его назвал Трамп, скоро станет не нужен и западным кукловодам.
"Беги, Вова, беги!": Пять мест, где Зеленский обеспечил себе "нору". Разоблачителей убивают
Комментарии
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Александр Батт
Вообще-то с американцами и европейцами только так и надо ВСЕМ разговаривать. В том числе и россиянам. Никуда Трамп не денется. Будет вооружать и содержать Украину. Слишком большие деньги в нее вложены. И поэтому с Зеленским он сделать ничего не сможет именно из-за этих кредитов. Как говорится: «Если ты должен кредитору сотню фунтов, у тебя проблемы. Но если ты должен миллион, проблемы у кредитора». России нельзя расслабляться и пытаться договариваться с США. Надо пользоваться моментом раздрая у врагов и быстрее побеждать в СВО.
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3 час.
Владимир Петров
Да в Израиле заховается - оттуда пархатых "выдачи нет"...
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1 час.
Александр Маркитанов
везде найдём и повесим фраера-нациста. пока пусть мочится от страха за свою шкуру
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1 час.
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