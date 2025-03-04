"Беги, Вова, беги!": Пять мест, где Зеленский обеспечил себе "нору". Разоблачителей убивают

Александр Батт

Вообще-то с американцами и европейцами только так и надо ВСЕМ разговаривать. В том числе и россиянам. Никуда Трамп не денется. Будет вооружать и содержать Украину. Слишком большие деньги в нее вложены. И поэтому с Зеленским он сделать ничего не сможет именно из-за этих кредитов. Как говорится: «Если ты должен кредитору сотню фунтов, у тебя проблемы. Но если ты должен миллион, проблемы у кредитора». России нельзя расслабляться и пытаться договариваться с США. Надо пользоваться моментом раздрая у врагов и быстрее побеждать в СВО.