В Хабаровске сотрудники Госавтоинспекции присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

На Площади Воинской славы краевой столицы автоинспекторы, сотрудники полиции в костюмах военных лет совместно с волонтерами Победы останавливали и поздравляли участников дорожного движения с наступающим Днем Победы, вручали им георгиевские ленты и памятки о дорожной безопасности.