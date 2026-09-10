Animals — Вот и всыпали нам по первое число, Боря! — пожаловалась Лена коту. — А я ведь говорила Ольге.
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Молодец Бориска, так держать и любимую хозяйку выручать!!!!
Очень правильная фраза - Если по-хорошему, убогого пожалеть надо.
Молодца!
Главное вовремя идиота распознать и прекратить на него тратить время и силы.
Спасибо за рассказ!