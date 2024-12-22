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В Москве задержали экс-замминистра просвещения по делу о хищении

В Москве задержали экс-замминистра просвещения по делу о хищении

Бывший замминистра просвещения задержан в аэропорту Москвы по уголовному делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД.

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Комментарии
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Амара Карпова
Еще один ПОЗОР нации🤮💩Отправьте паразита в Китай, там церемониться с такими гнидами не будут💯
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7 час.

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