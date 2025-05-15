Югославия была окончательно освобождена от нацистов 15 мая

15 мая 1945 года завершилось полное освобождение Югославии от иностранных захватчиков. Освободительная борьба, начавшаяся 4 июля 1941 года, велась совместно югославскими партизанами и советскими войсками против немецких, итальянских, венгерских оккупантов и их союзников-коллаборационистов.