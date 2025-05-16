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Калужские новости

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По 100 тысяч рублей получила 21 беременная студентка Калужской области

По 100 тысяч рублей получила 21 беременная студентка Калужской области

В 2025 году единовременную выплату в 100 тысяч рублей в Калужской области получила 21 беременная студенткаВ 2025 году в Калужской области региональный маткапитал на второго ребёнка получили 680 семей, на третьего и последующих - 610.

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