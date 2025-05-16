По 100 тысяч рублей получила 21 беременная студентка Калужской области

В 2025 году единовременную выплату в 100 тысяч рублей в Калужской области получила 21 беременная студенткаВ 2025 году в Калужской области региональный маткапитал на второго ребёнка получили 680 семей, на третьего и последующих - 610.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)