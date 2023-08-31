Daily Storm

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Министр обороны Великобритании Уоллес сдержал слово, объявив о своей отставке

Министр обороны Великобритании Уоллес сдержал слово, объявив о своей отставке

Министр в июле говорил о желании вернуться к жизни вне госуправления и мечте работать в пабеМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес официально объявил о своей отставке.

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