Китай, Россия и Иран обсудят в Пекине иранскую ядерную проблему

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР объявил в среду о проведении 14 марта в Пекине встречи с участием представителей КНР, России и Ирана для обсуждения иранской ядерной проблемы, сообщает romanian.
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