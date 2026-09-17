Цена нефти Brent упала ниже 103 долларов за баррель

На лондонской площадке ICE 17 сентября котировки ноябрьского фьючерса на нефть Brent впервые с 10 сентября 2026 года опустились ниже отметки в 103 доллара за баррель.
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