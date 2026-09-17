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Аргументы и Факты

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Цена нефти Brent упала ниже 103 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 103 долларов за баррель

На лондонской площадке ICE 17 сентября котировки ноябрьского фьючерса на нефть Brent впервые с 10 сентября 2026 года опустились ниже отметки в 103 доллара за баррель.

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