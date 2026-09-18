Британский эксперт в шоке: Запад и Украина в полном отчаянии из-за ударов по портам!

Когда смотришь на то, что творится сейчас в Черном море, невольно хочется воскликнуть: «Ну сколько же можно?!» Британский военный аналитик Александр Меркурис, известный своими острыми комментариями, не смог удержаться от эмоций в очередном выпуске на своем YouTube-канале.