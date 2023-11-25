Комнатные растения, которые сложно встретить в типичной квартире. 5 экзотических экземпляров

Жить в доме, который достоин восхищения хочется многим! И поводов тому масса! Завораживать может как подача интерьерной задумки в оформлении интерьера (конструктивные элементы, мебель, аксессуары), так и удивительно тёплые отношения среди родных и близких.
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