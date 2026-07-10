Гособвинение попросило возобновить процесс по делу Валерии Чекалиной, и тут ей снова стало хуже

Гособвинение попросило возобновить процесс по делу в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек). Слушания приостановили после того, как стало известно, что у блогера выявили онкологическое заболевание, однако нашлись те, кто заподозрил Валерию в симуляции.