Гособвинение попросило возобновить процесс по делу Валерии Чекалиной, и тут ей снова стало хуже

Гособвинение попросило возобновить процесс по делу в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек). Слушания приостановили после того, как стало известно, что у блогера выявили онкологическое заболевание, однако нашлись те, кто заподозрил Валерию в симуляции.
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