"Когда тебя приняла страна и ты от неё отказываешься, это неблагодарность". Дина Саева высказалась об уехавших из России артистах

Тиктокер Дина Саева, которая несколько лет назад была одним из самых популярных российских блогеров, а сейчас живёт вместе с сестрой в Дубае, стала гостьей нового выпуска шоу Fametime и высказалась о российских звёздах, которые уехали из России на фоне политической ситуации.