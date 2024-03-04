"Когда тебя приняла страна и ты от неё отказываешься, это неблагодарность". Дина Саева высказалась об уехавших из России артистах

Тиктокер Дина Саева, которая несколько лет назад была одним из самых популярных российских блогеров, а сейчас живёт вместе с сестрой в Дубае, стала гостьей нового выпуска шоу Fametime и высказалась о российских звёздах, которые уехали из России на фоне политической ситуации.
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