Глава МИД Норвегии Эйде: Украина имеет право наносить удары по территории России

Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде заявил, что считает допустимым использование Украиной поставленного Западом оружия для нанесения ударов по российской территории, против военных объектов, имеющих отношение к спецоперации.
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