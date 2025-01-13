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Царьград

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Андрей Рублев: Победа над биполярным расстройством и новые достижения в ATP

Андрей Рублев: Победа над биполярным расстройством и новые достижения в ATP

Российский теннисист Андрей Рублев откровенно рассказал о борьбе с биполярным расстройством после поражения на Уимблдоне.

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