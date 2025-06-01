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Российские бойцы, сбившие истребитель F-16 на Украине, получили награду

Российские бойцы, сбившие истребитель F-16 на Украине, получили награду

Компания "ФОРЭС" выплатила 15 миллионов рублей 12 российским военнослужащим, которые причастны к уничтожению украинского F-16 в апреле 2025 года.

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