iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

В разгар отпусков: мошенники подделывают сайты зарубежных операторов

В разгар отпусков: мошенники подделывают сайты зарубежных операторов

Через такие ресурсы злоумышленники похищают персональные данные, реквизиты банковских карт и доступ к аккаунтам пользователей В разгар туристического сезона участились случаи мошенничества, связанного с продажей услуг мобильной связи для путешественников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии