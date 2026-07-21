В разгар отпусков: мошенники подделывают сайты зарубежных операторов

Через такие ресурсы злоумышленники похищают персональные данные, реквизиты банковских карт и доступ к аккаунтам пользователей В разгар туристического сезона участились случаи мошенничества, связанного с продажей услуг мобильной связи для путешественников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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