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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В селе Алтайского края загорелись три бани на соседних участках

В селе Алтайского края загорелись три бани на соседних участках

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве или эксплуатации печи Утром 25 июля в садоводстве "Бытовик" в селе Рассказиха Первомайского района произошел пожар, охвативший сразу три бани на соседних участках.

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