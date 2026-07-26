В селе Алтайского края загорелись три бани на соседних участках

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве или эксплуатации печи Утром 25 июля в садоводстве "Бытовик" в селе Рассказиха Первомайского района произошел пожар, охвативший сразу три бани на соседних участках.
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