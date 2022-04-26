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«Зенит» участвовал в «договорняках»? - «По-моему, один раз. В предпоследнем туре победили, забили решающий гол с пенальти на последних минутах»

«Зенит» участвовал в «договорняках»? - «По-моему, один раз. В предпоследнем туре победили, забили решающий гол с пенальти на последних минутах»

Бывший капитан «Зенита» Михаил Левин рассказал о попытке организовать договорной матч в 1992 году. В том сезоне петербургский клуб в последнем туре играл с «Текстильщиком» и в случае победы остался бы в высшей лиге.

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