«Зенит» участвовал в «договорняках»? - «По-моему, один раз. В предпоследнем туре победили, забили решающий гол с пенальти на последних минутах»

Бывший капитан «Зенита» Михаил Левин рассказал о попытке организовать договорной матч в 1992 году. В том сезоне петербургский клуб в последнем туре играл с «Текстильщиком» и в случае победы остался бы в высшей лиге.
Популярные статьи
- Андрей Чесноков: «Англия порождает ненависть». В теннисном мире ширится волна в поддержку наших спортсменов. Зато неблагодарный премьер Италии хочет закрыть для россиян Рим
- «Зенит» может оформить чемпионство через 5 дней – если «Динамо» проиграет свой матч 27-го тура. Жаль, что матч со «Спартаком» потеряет в принципиальности
- Настоящий полковник! Президент ФХР Владислав Третьяк вчера отметил 70-летие
Свежие комментарии