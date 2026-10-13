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Аргументы и Факты

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В одной из провинций Турции выявили тысячи случаев неизвестной инфекции

В одной из провинций Турции выявили тысячи случаев неизвестной инфекции

Приблизительно пять тысяч случаев неизвестной инфекции зафиксировано в турецкой провинции Токат, люди жалуются медикам на тошноту, рвоту, боли в желудке и диарею, сообщил глава региона Абдуллах Кеклю.

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