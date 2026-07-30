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Аргументы недели

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Суд рассмотрит иск по контракту о создании сада-трансформера 52,7 млн рублей

Суд рассмотрит иск по контракту о создании сада-трансформера 52,7 млн рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с требованием признать недействительным контракт на создание сада-трансформера в Кронштадте.

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