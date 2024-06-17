В Госдуме предложили не наказывать за самооборону при защите жилища

Taurus Zmei

Выборы приближаются, надо выдвигать правильные предложения и забыть до следующих. О самообороне задумывались ещё в СССР, вроде были подвижки, но вопрос не решается до сих пор, и почему только в жилище, а на улице, подставлять другую щёку. Очередной популизм.