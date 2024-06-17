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В Госдуме предложили не наказывать за самооборону при защите жилища

В Госдуме предложили не наказывать за самооборону при защите жилища

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за изменение закона о самообороне внутри жилых помещений.

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Комментарии
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Сергей Брюханов
давно пора
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14 час.
Taurus Zmei
Выборы приближаются, надо  выдвигать правильные предложения и забыть до следующих. О самообороне задумывались ещё в СССР, вроде были подвижки, но вопрос не решается до сих пор, и почему только в жилище, а на улице, подставлять другую щёку. Очередной популизм.
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8 час.

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