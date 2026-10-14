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Более 44 тысяч человек привились от гриппа в Республике Алтай

Более 44 тысяч человек привились от гриппа в Республике Алтай

Жители Республики Алтай активно участвуют в прививочной кампании. По данным Роспотребнадзора, к 9 октября в регионе привились от гриппа более 44 тысяч человек, включая свыше 20 тысяч детей.

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