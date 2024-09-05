Посольство РФ: проникшие в Курскую область собкоры ABC понесут ответственность

Журналисты австралийского телеканала ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг, которые незаконно пересекли границу РФ и занимались "освещением" деятельности ВСУ в Курской области, понесут ответственность за пересечение российской границы.
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