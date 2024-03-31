Завтра в Петрозаводске на улицы выйдут новые троллейбусы

Узнали, чем новые модели транспорта отличаются от прежних Завтра, 1 апреля, в Петрозаводске на маршруты выйдут первые пять из 27 новых троллейбусов, приобретенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает ПМУП «Городской транспорт».
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