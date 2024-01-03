«80% россиян считают СССР хорошим временем, и лишь 5% плохим» - и это несмотря на все попытки очернить Ленина и Сталина...
Уже некоторое время назад ВЦИОМ провёл опрос касательно отношения россиян к СССР.
Ничего удивительного НЕ произошло — народ в массе своей традиционно считает СССР хорошим периодом истории.
Комментарии
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Чем лучше материально живут люди,тем хуже дело с демографией.Пока получишь бесплатную квартиру,детей нечем делать станет.Образование было хорошим,чего нельзя сказать о медицине.Про стабильность цен вопрос дискуссионный.
было относительное равенство, работали социальные лифты, медицина была доступнее намного , как и образование. А уж о пенсионерах , начиная с уважения и заканчивая покупательной способностью пенсий я вообще молчу... и плачу....
что вы можете сказать о медицине? чем же она теперь лучше?тем, что такие врачи как нефролог, кардиолог, эндокринолог стали доступны только за деньги?
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