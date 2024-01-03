«80% россиян считают СССР хорошим временем, и лишь 5% плохим» - и это несмотря на все попытки очернить Ленина и Сталина...

Александр Чем лучше материально живут люди,тем хуже дело с демографией.Пока получишь бесплатную квартиру,детей нечем делать станет.Образование было хорошим,чего нельзя сказать о медицине.Про стабильность цен вопрос дискуссионный.

sss было относительное равенство, работали социальные лифты, медицина была доступнее намного , как и образование. А уж о пенсионерах , начиная с уважения и заканчивая покупательной способностью пенсий я вообще молчу... и плачу....