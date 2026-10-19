«Торино» набрало 10 очков и поднялось на 10-ю позицию в турнирной таблице Серии А, в то время как «Парма» осталась на 19-м месте с 4 очками.
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