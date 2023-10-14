ТАСС: украинский боец заявил об уничтожении больше 60% роты ВСУ у Работино

Российским бойцам удалось уничтожить свыше 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в течение нескольких дней у Работина на территории Запорожской области, заявил попавший в плен военный ВСУ Александр Бень.
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