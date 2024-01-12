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Царьград

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Потолок рухнул в РЭУ имени Плеханова в Москве

Потолок рухнул в РЭУ имени Плеханова в Москве

В сети появилось видео обрушения.Потолок рухнул в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Плеханова в Москве, видео обрушения, которое сняла одна из студенток, публикуются в сети, сообщается в группе Овсянка, сэр! в сети ВКонтакте.

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