Потолок рухнул в РЭУ имени Плеханова в Москве

В сети появилось видео обрушения.Потолок рухнул в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Плеханова в Москве, видео обрушения, которое сняла одна из студенток, публикуются в сети, сообщается в группе Овсянка, сэр! в сети ВКонтакте.