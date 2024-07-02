Лукашенко: «Полонез» и «Искандер» выведены на позиции на границе с Украиной

Завтра, 3 июля, Республика Беларусь будет праздновать День независимости. На посвященном этому событию торжественном собрании президент Александр Лукашенко сделал ряд заявлений о ситуации на белорусско-украинской границе и странах Запада.
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