Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Геннадий Бережнов
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На «Бандеровских чтениях» в Киеве требуют «жёсткой ассимиляции» беглых либералов

На «Бандеровских чтениях» в Киеве требуют «жёсткой ассимиляции» беглых либералов

Украина должна максимально жёстко превращать в бандеровцев всех беглых либералов из РФ. Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завил украинский нацист и декоммунизатор с погонялом «Фашист» Александр Музычко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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