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Век унижений Китая

Век унижений Китая

Американцы не настолько глупые, как кажется стендаперам — в США много умных и образованных людей. При Университете Южной Калифорнии, к примеру, есть центр по изучению Китая, который всерьёз изучает одного из главных стратегических противников США.

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