Казахстанский боец АСА Каршыга объявил о завершении карьеры

Казахстанский боец АСА Даутбек Каршыга объявил о возможном завершении карьеры на своей странице в Instagram: «Славное было время!!! 17 боев, 14 побед, 3 поражения.

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