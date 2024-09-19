Сотрудниками полиции в Хабаровском крае уничтожено порядка 150 кг наркосодержащих растений

В рамках третьего этапа ежегодной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2024» сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Бикинскому району совместно с коллегами из пограничного управления УФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО выявлены очаги произрастания дикорастущей конопли.