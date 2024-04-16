Елена Караева Европейский блок — в любом столетии и при любой общественной формации — всегда был колыбелью, которую качала рука войны.
Война с Европой становится неизбежна
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Все мои комменты за 10 лет на МТ находятся на моем форуме. Поэтому их легко найти. Не волнуйтесь, у меня каждый шаг записан.
Ответить
7 мин.
Natalija Osminina
Я РАБОТАЮ с этими людьми, если Вы до сих пор не поняли. Знаю ситуацию изнутри. Ну, нельзя быть таким дурачком, ей Богу! Он еще пишет о какой-то наивности)) Я Вам уже тысячу раз писала, что предсказала все, что будет ровно 10 лет назад. И все свершается ИМЕННО ТАК!! Твою мать, Вы идиот что ли?
Ответить
5 мин.
vagas Karlito
Успокойтесь не знаю что Вы там предсказывали но выглядите в своих убежденгиях как Петрушка!))
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии