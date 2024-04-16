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Война с Европой становится неизбежна

Война с Европой становится неизбежна

Елена Караева Европейский блок — в любом столетии и при любой общественной формации — всегда был колыбелью, которую качала рука войны.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Все мои комменты за 10 лет на МТ находятся на моем форуме. Поэтому их легко найти. Не волнуйтесь, у меня каждый шаг записан.
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7 мин.
Natalija Osminina
Я РАБОТАЮ с этими людьми, если Вы до сих пор не поняли. Знаю ситуацию изнутри. Ну, нельзя быть таким дурачком, ей Богу! Он еще пишет о какой-то наивности)) Я Вам уже тысячу раз  писала, что  предсказала все, что будет ровно 10 лет назад. И все свершается ИМЕННО ТАК!! Твою мать, Вы идиот что ли?
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5 мин.
vagas Karlito
Успокойтесь не знаю что  Вы там предсказывали но выглядите  в своих убежденгиях как Петрушка!))
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4 мин.

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