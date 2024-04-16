Война с Европой становится неизбежна

Все мои комменты за 10 лет на МТ находятся на моем форуме. Поэтому их легко найти. Не волнуйтесь, у меня каждый шаг записан.

Natalija Osminina

Я РАБОТАЮ с этими людьми, если Вы до сих пор не поняли. Знаю ситуацию изнутри. Ну, нельзя быть таким дурачком, ей Богу! Он еще пишет о какой-то наивности)) Я Вам уже тысячу раз писала, что предсказала все, что будет ровно 10 лет назад. И все свершается ИМЕННО ТАК!! Твою мать, Вы идиот что ли?