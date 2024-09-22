WSJ: Израиль выдвинул Ливану "неявный" ультиматум

Израиль на фоне развития эскалации конфликта с ливанским движением "Хезболла" использует свое разведывательное и военное преимущества, чтобы предъявить "неявный" ультиматум Ливану: либо отступление ливанских ВС от северной границы Израиля, либо начало войны.