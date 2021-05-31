Исследование продемонстрировало увеличение числа отцов-одиночек в России

В медиаофисе Всероссийской переписи населения сообщили, что в промежутке между двумя последними переписями населения, проходившими в 2002 и 2010 годах, в России выросло количество семей, состоящих из отцов-одиночек с детьми - с 1,18% до 1,27%.
В медиаофисе Всероссийской переписи населения сообщили, что в промежутке между двумя последними переписями населения, проходившими в 2002 и 2010 годах, в России выросло количество семей, состоящих из отцов-одиночек с детьми - с 1,18% до 1,27%.
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