Хидео Кодзима: “Я буду продолжать работать над играми, пока не потеряю страс...

Хидео Кодзима: “Я буду продолжать работать над играми, пока не потеряю страсть к творчеству”Хидео Кодзима признает, что с возраством физические возможности человека ухудшаются, однако мудрость достигает своека пика, поскольку в течение жизни все получают много опыта.