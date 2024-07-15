Хидео Кодзима: “Я буду продолжать работать над играми, пока не потеряю страс...

Хидео Кодзима: “Я буду продолжать работать над играми, пока не потеряю страсть к творчеству”Хидео Кодзима признает, что с возраством физические возможности человека ухудшаются, однако мудрость достигает своека пика, поскольку в течение жизни все получают много опыта.
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