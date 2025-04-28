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Кузбасс после угля

Кузбасс после угля

Крупнейший угледобывающий регион России прошел пик добычи главного ресурса своих недр уже семь лет назад, но четкой программы преодоления моноотраслевой специализации у Кемеровской области по-прежнему нет Общая площадь нарушенных земель в Кемеровской области только по официальным данным приближается к 100 тыс.

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