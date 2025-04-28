Кузбасс после угля

Крупнейший угледобывающий регион России прошел пик добычи главного ресурса своих недр уже семь лет назад, но четкой программы преодоления моноотраслевой специализации у Кемеровской области по-прежнему нет Общая площадь нарушенных земель в Кемеровской области только по официальным данным приближается к 100 тыс.