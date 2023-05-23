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Пресс-секретарь МИД РФ Захарова сравнила журналистскую деятельность Эвана Гершковича и Джулиана Ассанжа

Пресс-секретарь МИД РФ Захарова сравнила журналистскую деятельность Эвана Гершковича и Джулиана Ассанжа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арестованный корреспондент американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался настоящей журналистикой в отличие от находящегося в тюрьме Великобритании австралийского журналиста Джулиана Ассанжа.

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