Экс-руководитель российских судей обвинен в злоупотреблении властью

Бывший заместитель руководителя департамента судейства РФС Йоуни Хютия обвиняется в злоупотреблении властью, травле, кумовстве, дискриминации, принуждении к употреблению алкоголя и харассменте по отношению к рефери женского пола.
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