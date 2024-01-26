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Экс-руководитель российских судей обвинен в злоупотреблении властью

Бывший заместитель руководителя департамента судейства РФС Йоуни Хютия обвиняется в злоупотреблении властью, травле, кумовстве, дискриминации, принуждении к употреблению алкоголя и харассменте по отношению к рефери женского пола.

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