НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

Прокуратура восстановила права супруги погибшего военнослужащего в Воронежской области

Прокуратура восстановила права супруги погибшего военнослужащего в Воронежской области

Прокуратура Воронежской области восстановила права супруги погибшего военнослужащего. Сотрудники ведомства добились выплаты компенсаций за жилье и коммунальные услуги, которые ранее ей незаконно задерживали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии