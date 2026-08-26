Прокуратура восстановила права супруги погибшего военнослужащего в Воронежской области

Прокуратура Воронежской области восстановила права супруги погибшего военнослужащего. Сотрудники ведомства добились выплаты компенсаций за жилье и коммунальные услуги, которые ранее ей незаконно задерживали.
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