Охотники и зоозащитники Германии выступили против посадки кукурузы

Правила выращивания кукурузы на биотопливо должны остаться жесткими ради сохранения биоразнообразия, заявили «Немецкое общество охотников» (DJV) и «Немецкий фонд дикой природы» в обращении к партиям к ХДС/ХСС и СДПГ, 2 мая сообщило издание Agrarheute.