Охотники и зоозащитники Германии выступили против посадки кукурузы

Правила выращивания кукурузы на биотопливо должны остаться жесткими ради сохранения биоразнообразия, заявили «Немецкое общество охотников» (DJV) и «Немецкий фонд дикой природы» в обращении к партиям к ХДС/ХСС и СДПГ, 2 мая сообщило издание Agrarheute.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии