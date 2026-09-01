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Военная выправка, драмы в кино и выбор в пользу семьи: жизненный путь 50-летнего актера Алексея Зубкова

Военная выправка, драмы в кино и выбор в пользу семьи: жизненный путь 50-летнего актера Алексея Зубкова

С его выправкой, высоким ростом и подчеркнутой сдержанностью режиссёры почти сразу стали предлагать роли строгих командиров, офицеров и разведчиков.

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