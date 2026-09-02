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Мировое обозрение

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NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет

NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет

Команда космической обсерватории «Нэнси Грейс Роман» сообщила о первом успешном включении бортового коронографа — инструмента, который должен открыть новую страницу в наблюдениях за экзопланетами.

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