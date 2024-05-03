Четыре причины ареста замминистра Иванова: "Борьба башен" - только одна из них, по версии политолога

Взятка, о которой заявили при задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова могла оказаться просто ширмой – генерала могли "убрать" с должности как минимум по четырем разным причинам, причём, так называемая, "борьба башен" – лишь одна из них, рассказал политолог Сергей Марков.