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Четыре причины ареста замминистра Иванова: "Борьба башен" - только одна из них, по версии политолога

Четыре причины ареста замминистра Иванова: "Борьба башен" - только одна из них, по версии политолога

Взятка, о которой заявили при задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова могла оказаться просто ширмой – генерала могли "убрать" с должности как минимум по четырем разным причинам, причём, так называемая, "борьба башен" – лишь одна из них, рассказал политолог Сергей Марков.

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