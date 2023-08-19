Захарова призвала США к профессиональному диалогу вместо спекуляций в СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что готовность США рассмотреть возможность обмена подозреваемых в хакерстве на заключенных Эвана Гершковича и Пола Уилана является спекуляцией, ответственность за которую несут некоторые СМИ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что готовность США рассмотреть возможность обмена подозреваемых в хакерстве на заключенных Эвана Гершковича и Пола Уилана является спекуляцией, ответственность за которую несут некоторые СМИ.
Свежие комментарии