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За работой органов власти Челябинской области в соцсетях следят 2,3 млн. человек

За работой органов власти Челябинской области в соцсетях следят 2,3 млн. человек

Аудитория официальных сообществ растет. Создание инфраструктуры госпабликов стало одной из главных задач для Центра управления регионом Челябинской области во второй половине 2022 года.

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