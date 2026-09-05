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«Мы на орбите! И мы только что вошли в историю Европы»: немецкая Isar Aerospace впервые успешно запустила 28-метровую ракету Spectrum — из Норвегии

«Мы на орбите! И мы только что вошли в историю Европы»: немецкая Isar Aerospace впервые успешно запустила 28-метровую ракету Spectrum — из Норвегии

После аварии и множества переносов Немецкая частная компания Isar Aerospace впервые успешно вывела свою ракету Spectrum на орбиту — пуск состоялся с космодрома Andoya на севере Норвегии 5 сентября в 22:12 по местному времени, а примерно через семь минут после старта вторая ступень вышла на эллиптическую орбиту.

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